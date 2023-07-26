«البريك دانس» وافد جديد.. واستبعاد الكاراتيه والبيسبول من أولمبياد 2024

المصدر: باريس - أ ف ب

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سيُدرج رقص البريك دانس للمرة الأولى في البرنامج الأولمبي، في نسخة باريس 2024، وسيُعتمد التسلق الرياضي، التزلج على الألواح (سكايت بورد) وركوب الأمواج، التي أدرجت للمرة الأولى في النسخة الأخيرة في طوكيو، فيما ستُستبعد الكاراتيه، والبيسبول.

ومن بين 28 رياضة ستضم 329 مسابقة في المجموع (أي 10 أقل من أولمبياد طوكيو الذي أقيم في صيف 2021)، هناك تغييرات أخرى مع إدراج سباق المشي المختلط (35 كلم)، التعرج اكستريم في كانوي والـ«كايت فويل» في الشراع.

وستكون رياضة رقص البريك دانس الوافدة الجديدة الوحيدة إلى البرنامج، على غرار التسلق الرياضي وسكايت بورد وركوب الأمواج في دورة طوكيو. لا تزال هذه الرياضات الأربع في وضع هش، وتُعتبر «رياضات إضافية» كونها لا تزال خاضعة لمراجعة نهائية من قبل اللجنة التنفيذية، ليتم تأكيدها على المدى الطويل. ظهرت رقصة البريك دانس في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، وبات رياضة بشكل رسمي في أولمبياد الشباب عام 2018 في بوينوس آيرس.

وقال المنظمون: «ستتألف المنافسة من فئتين، للفتيات والفتيان، 16 مشتركاً ومشتركة في كل منهما، وبمواجهة وجهاً لوجه».

ومن المقرر أن تقام المنافسات في 9 و10 أغسطس في ساحة الكونكورد، وهي مخصصة لرياضات الشوارع مثل دراجات بي أم إكس حرة وسكايت بورد وكرة السلة.

فئات جديدة

في ألعاب القوى سيُلغى سباق المشي لمسافة 50 كلم للرجال، المُعتمد منذ العام 1932، وسيحل بدلاً منه سباق المشي المختلط لمسافة 35 كلم، بمشاركة عداء وعداءة في كل فريق في الأولمبياد المقرر بين 26 يوليو و11 أغسطس.

كما ستشهد رياضة الملاكمة وزناً جديداً في فئة السيدات.

وبعد أن أدرجت للمرة الأولى في اليابان لن تبقى الكاراتيه في باريس 2024.

وفضل المنظمون رياضات الشوارع الأكثر عصرية وشعبية وجذابة للمراهقين.

أما البيسبول، التي كانت حاضرة بين 1992 و2008 وغابت عن 2012 و2016، فعادت إلى طوكيو في 2021، ولكن لن تكون ضمن برنامج باريس 2024 على غرار السوفتبول، وكونها مشهورة جداً في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تعود إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028.

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