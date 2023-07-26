«تنفيذي الدولي» يطلع على تحضيرات دبي لـ «مؤتمر الطب الرياضي»

المصدر: دبي – البيان

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شارك الدكتور هاشل الطنيجي، استشاري الطب الرياضي والعلوم الرياضية، رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعات المكتب التنفيذي، ولجنة التطوير بالاتحادين الدولي والأوروبي للطب الرياضي في العاصمة الإيطالية روما بين الفترة 20 – 23 من يوليو الجاري.

وتناول الاجتماع مناقشة محاور عدة منها استعدادات اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للطب الرياضي الدولي 2024 في دبي. وقدم الدكتور هاشل الطنيجي، عرضاً تفصيلياً لرئيسي الاتحاد الدولي والأوروبي حول التحضيرات لاستضافة هذا الحدث الدولي، والذي يعقد لأول مرة في دولة الإمارات خلال الفترة بين 24 - 27 أكتوبر من العام المقبل.

كما وجه الدكتور هاشل الطنيجي، دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي البروفسور فابيو بيجوزي لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف أكتوبر المقبل لاطلاعه على آخر التحضيرات الميدانية لاستضافة هذا الحدث العلمي الدولي. وفي نهاية الاجتماع، تم تبادل الهدايا التذكارية مع كل من رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي البروفيسور فابيو بيجوزي، ورئيس الاتحاد الأوروبي للطب الرياضي البروفيسور موريتسيو كاساسكو.

كما تم على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي للطب الرياضي، الإعلان عن حضور المؤتمر المصاحب للطب الرياضي الذي نظمه الاتحاد الإيطالي للطب الرياضي، والذي شهد مشاركة كبيرة من المتحدثين الضيوف ذوي الصلة الدولية وعدد كبير من المشاركين الوطنيين والدوليين لمناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الرياضي والعلوم الرياضية.

أجندة

من ناحية أخرى شاركت دولة الإمارات في اجتماع المنظمة الآسيوية للطب الرياضي الذي عقد في مدينة هانغتشو الصينية خلال شهر يوليو الجاري، وكذلك في أعمال اللجنة التنفيذية للمنظمة، إذ تم استعراض واقع ومستقبل الطب الرياضي في القارة وأهم الأحداث الرياضية المقبلة وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغتشو كذلك من 23 سبتمبر حتى الثامن من أكتوبر المقبلين.

ومثّل الدولة في الاجتماع الدكتور عبدالله الرحومي استشاري الطب الرياضي ونائب رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية الوطنية والعضو التنفيذي للمنظمة الآسيوية للطب الرياضي، حيث شارك في أعمال الاجتماع الذي يمثل القمة العلمية للطب الرياضي في قارة آسيا والذي تم فيه استعراض أهم وأحدث المستجدات الطبية في مجال الطب الرياضي، وكذلك الاطلاع على استعدادات المدينة لاستضافة النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية.

كما قدم الرحومي في الاجتماعات عرضاً مفصلاً للمؤتمر العلمي للمنظمة العالمية للطب الرياضي، والذي سيقام في مدينة دبي في الفترة 24 - 27 أكتوبر 2024 نال ثناء الحاضرين، حيث يقام المؤتمر بعد ختام دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس وسيكون الحدث الأهم كونه يسلط الأضواء على الجهود الدولية التي تبذل للمحافظة على سلامة الرياضيين والتطور الكبير في طرق تطوير الأداء البدني من الناحية العلمية والطبية والجهود المبذولة في مجال علاج الإصابات.

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