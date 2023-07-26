دبي تستضيف ضربة البداية في «جولة الرجبي العالمية»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي في ديسمبر المقبل انطلاق سلسلة بطولة HSBC لسباعيات الرجبي - أحد أهم الفعاليات العالمية - والتي ستنظم في ثماني مدن عالمية شهيرة، وستضم سلسلة البطولات أفضل اللاعبين الرياضيين المحترفين في سباعيات الرجبي في العالم ضمن 12 فريقاً من الرجال والنساء.

وقال محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي: «دعم بنك HSBC المستمر لرياضة الرجبي له الأثر الطيب في اتساع قاعدة الممارسين لرياضة الرجبي، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تعزيز مكانة هذه الرياضة في دولة الإمارات، ولقد شهد برنامج الشراكة بين الاتحاد والبنك وعلى مدى السنوات الخمس الماضية مشاركة أكثر من 100.000 من طلاب المدارس الإماراتيين، في البرنامج».

وقال سايمون كالدر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة العمليات لدى بنك HSBC الإمارات: «التزامنا تجاه دعم رياضة الرجبي وتعزيز شعبيتها هنا في الإمارات سيضمن استمرار البطولة العالمية التي تحظى بعدد كبير من المتابعين الدوليين لتكون نقطة ارتكاز أساسية على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية. ولقد أبرمنا شراكة مع طيران الإمارات ومنظمة الرجبي العالمية لإنجاح بطولة دبي منذ عام 2010، ومن خلال هذا الالتزام الجديد الذي سيمتد حتى عام 2027، فإننا نتطلع قدماً إلى دعم هذه الرياضة على الاستمرار ووصولها إلى آفاق أكبر».

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