«أبوظبي للشراع الحديث» يتألق في «مرمرة الدولية»

المصدر: أنقرة - البيان

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حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث 3 ميداليات، ذهبيتين وبرونزية، في بطولة «مرمرة للأوبتيمست جونيور»، والتي أقيمت في تركيا الأحد الماضي، وبمشاركة 57 زورقاً من تسع مدارس مختلفة للشراع الحديث.

وسيطر أشبال فريق أبوظبي على المراكز الأول بتحقيق خليفة أحمد جمعة الرميثي المركز الأول وذهبية فئة أوبتيمست جونيور، وفوز مدية النيادي بالمركز الثالث وبرونزية جونيور، وفوزها أيضاً بالمركز الأول وذهبية فئة الفتيات أوبتيمست.

ورفع فريق أبوظبي بهذه النتيجة رصيده من الميداليات، خلال المشاركات الصيفية الحالية إلى 20 ميدالية وكأس، وذلك عبر رحلة مشاركاته في مختلف البطولات الخاصة بالشراع الحديث بداية مع منافسات الألعاب العالمية الصيفية الأولمبياد الخاص في برلين، وبطولة البارح الدولية للشراع في البحرين، ثم دورة الألعاب العربية في الجزائر، ومروراً ببطولة المضيق الدولية في المغرب إلى المشاركة الحالية في تركيا.

إشادة

من جهته توجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأشاد بالإنجاز الكبير لناشئي فريق أبوظبي للشراع الحديث في تركيا، والسيطرة على المراكز الأولى من خلال المنافسة، وأكد ماجد المهيري أن فريق أبوظبي ماض وبقوة في المنافسة على تحقيق المراكز الأولى في كل مشاركاته الدولية هذا الصيف وطموحنا منصات التتويج، ورفع علم الإمارات في ختام أي منافسة، وقال: ما وصل إليه فريق أبوظبي من مستوى كبير وإنجازات متنوعة وكبيرة هذا الصيف سيستمر في ما هو مقبل في كل البطولات.

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