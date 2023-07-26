وافية المعمري تتطلع لإنجاز عالمي في الشطرنج

المصدر: (دبي - البيان)

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بدأت وافية درويش المعمري لاعبة منتخب الإمارات للشطرنج المرحلة النهائية من استعداداتها المكثفة لبطولة العالم، المقررة في أذربيجان من 29 يوليو الحالي إلى 22 أغسطس المقبل. وتختتم وافية المعمري، أول لاعبة إماراتية تتأهل لبطولة العالم، معسكر الإعداد في سويسرا يوم غدٍ، قبل العودة للإمارات استعداداً للسفر إلى باكو عاصمة أذربيجان.

وقالت المعمري إنّ مونديال الشطرنج محطة مهمة في مسيرتها، وتطمح في إظهار أفضل مستوياتها خلاله، وتسعى للمنافسة على تحقيق إنجاز عالمي للإمارات في هذه البطولة والبطولات الدولية المقبلة. وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من اتحاد الإمارات للشطرنج في توفير الفرص لتطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، وبناء قدراتهم، وتم تتويج هذه الجهود بالكثير من الإنجازات المتميزة آخرها في دورة الألعاب العربية بالجزائر، والتي شهدت فوز المنتخب بـ5 ميداليات ملونة (4 ذهبيات وفضية).

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