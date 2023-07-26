120 مشاركاً في «الشارقة للصقارين»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بمشاركة 120 منتسباً نظم نادي الشارقة للصقارين، فعالياته الصيفية، تحت شعار «عطلتنا غير»، وجرى تعريف المشاركين بأنشطة النادي ومدى استدامة التدريبات الرياضية فيما يخص رياضة الصقور، كما وتم تنظيم ورشة الصقار المرشد على هامش الأنشطة الصيفية، التي ينفذها النادي.

وأكد محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين مواصلة النادي دوره الوطني في هذه الرياضة، ليكون داعماً للحفاظ على رياضة الصقور وممارستها في المنطقة. وأوضح البدواوي أنه تم إطلاق النشاط الصيفي لتعليم الجيل الحالي.

واختتم محمد البدواوي: إن نادي الشارقة للصقارين يسهم في استدامة الأنشطة في جميع أندية الإمارة في إطار رؤيته، لذا قام بتوزيع كتب تعريفية على مختلف الأندية الثقافية والرياضية.

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