«رجبي الإمارات» يستعد لـ«سباعيات آسيا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد منتخبنا الوطني للرجبي للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي في كوريا، ستقام هذه البطولة المهمة في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتشهد مشاركة 8 منتخبات من قارة آسيا، من المتوقع أن تكون المنافسة قوية ومثيرة، وتعد هذه البطولة فرصة مثالية لمنتخب الإمارات، لإبراز مهاراته وتحقيق نتائج إيجابية.

ويعتبر منتخب الإمارات للرجبي واحداً من أبرز المنتخبات في القارة، حيث حقق نجاحاً كبيراً في العام الماضي.

وقال سعود بالشالات، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي رئيس لجنة المنتخبات: من المهم أن يستغل المنتخب الإماراتي هذه الفرصة لإظهار قوته ومهاراته في الساحة الآسيوية. يمتلك الفريق مجموعة من اللاعبين الموهوبين والماهرين، الذين يتمتعون بمهارات فردية رائعة وتفاهم جماعي قوي. سيعمل اللاعبون جاهدين كونهم فريقاً وبتناغم لتحقيق أداء استثنائي، وللتأكيد على مكانتهم في البطولة.

وأضاف: «نحن متحمسون جداً لمشاركة منتخبنا الوطني في سلسلة سباعيات آسيا للرجبي في كوريا. لقد قمنا بالتحضيرات اللازمة ووضعنا خطة قوية لهذه البطولة، نحن واثقون بقدرات الفريق، ونعلم أنهم سيقدمون أداء مميزاً، وسيحققون نتائج إيجابية». ومضى بالشالات: «سنعمل بكل تركيز وتفانٍ لتحقيق أفضل النتائج في البطولة. نحن ملتزمون بتمثيل الإمارات بأفضل شكل ممكن وتحقيق التطلعات المرجوة. ندرك أن المنافسة ستكون قوية، ولكننا جاهزون للتحدي والقتال من أجل الفوز».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز