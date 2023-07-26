«دبي البحري».. سباقات مبتكرة في «عام الاستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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أضاف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنشطة جديدة ومستحدثة إلى روزنامة الفعاليات الرياضية البحرية، التي ينظمها، وذلك للمرة الأولى، خلال الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023، وذلك في إطار خطط مجلس الإدارة في توسيع الأنشطة، وإتاحة الفرص لمختلف شرائح المجتمع.

وظهرت في الموسم الرياضي 2022 - 2023، وللمرة الأولى العديد من الفعاليات المستحدثة والجديدة، التي تواكب إعلان سنة 2023 «عام الاستدامة» تحت شعار «اليوم للغد»، والذي يتضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوّعة، تسلط الضوء على تراث دولة الإمارات، وتدعو إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية.

وأطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فئة بحرية جديدة هي سباق أجنحة ألواح التزحلق «وينيغ فويل»، ضمن منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات- كايت سيرف- التي نظمها النادي للموسم السادس على مياه جزر دبي، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

اهتمام كبير

واجتذب السباق، الذي حظي باهتمام كبير من عشاق رياضة الإبحار بالمظلات عدداً كبيراً من المتسابقين والمتسابقات من نجوم منتخب الإمارات، ومحبي الهوايات البحرية والشاطئية في الدولة من أبناء الجاليات المقيمة بالدولة، وذلك تواصلاً مع الاهتمام، الذي أظهروه في البطولات السابقة، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والتي بدأ تنظيمها قبل عقدين من الزمان في هذه الرياضات المثيرة.

وتحول حدث الدورة رقم 26 من بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي نظمه النادي نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى كرنفال شهد العديد من الفعاليات، من بينها استحداث فئة جديدة، اجتذبت جمهوراً ورياضيين إلى الحدث، حيث أقيم بالتعاون مع مؤسسة باور فيت للأنشطة الرياضية أول تحد من نوعه لعشاق القوة البدنية في منافسات تجمع محاكاة التجديف التراثي في صورة مستحدثة هي التجديف الافتراضي، الذي استقطب محبي هذه الرياضة من المواطنين والمقيمين، وحقق نجاحاً عريضاً.

يوم دبي البحري

وشهد يوم دبي البحري، الذي نظمه النادي فعاليات مجتمعية جديدة ومتنوعة، من بينها منافسات ألواح التجديف (واقف) وقوارب التجديف (كاياك) للسيدات، والتي شهدت مشاركة فاعلة لفريق من نادي دبي للسيدات للمرة الأولى، في إطار الشراكة بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومؤسسة دبي للمرأة، والتي أبرمت، بهدف التعاون في تنظيم الأنشطة، التي تدعم التطوير المؤسسي لدى الجانبين، والتعاون في تنظيم فعاليات الرياضات البحرية للسيدات، عبر توظيف الخبرات البشرية والإمكانات التقنية، بما يسهم في المشاركة في المسابقات البحرية.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصل على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي، ضمن فئات الدورة التاسعة من حفل (نموذج دبي للتفوق الرياضي)، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، وذلك ضمن الفئات الخاصة والتي تضاف للمرة الأولى في إنجاز جديد يضاف إلى سجلات النادي المضيئة، منذ تأسيسه عام 1988.

وقد جاء تتويج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بهذه الجائزة لمراعاة الاستدامة في العمل، ولكون 79 % من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، حيث يحتضن العديد من الفعاليات، التي تواكب المعايير العالمية والشروط البيئية.

تنوع

يشهد الموسم الرياضي البحري تنظيم سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، إضافة إلى القوارب الشراعية الحديثة وقوارب التجديف الحديث وألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- وألواح التجديف واقف، ومسابقات صيد الأسماك المختلفة، التي تراعي تعليمات نوع وأماكن ممارسة هذه الهواية، وقد أضيفت إليها سباقات مستحدثة، وجديدة مثل أجنحة التزحلق على المياه، وبطولة التجديف الافتراضي.

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