قبل عام من انطلاق أولمبياد 2024.. ارتفاع أسعار الفنادق في باريس

المصدر: وكالات

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أوصى المركز الأوروبي لحماية المستهلك بألمانيا الجماهير بعدم الانتظار طويلا لحجز فندق للإقامة بباريس، وذلك قبل عام من انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024.

وقالت متحدثة رسمية باسم المركز الأوروبي لحماية المستهلك بألمانيا: "الأسعار ترتفع بالفعل بشكل كبير".

وقام مركز حماية المستهلك بإجراء نظرة اختبارية على أسعار بعض الفنادق في العاصمة الفرنسية لمقارنتها. وفي شباط/فبراير 2023، كانت التكلفة لاتزال معتدلة.

في غضون ذلك، فإن تكلفة إقامة عطلة نهاية أسبوع طويلة في 2023 التي كانت تتكلف 900 يورو (997 دولار) ارتفعت بالفعل لأكثر من 3000 يورو في آب/أغسطس 2024.

وقالت المتحدثة: "بالطبع، الأمر يعتمد على الإقامة المحددة، ولكن بعد شراء الدفعة الأول من التذاكر بالكامل، فإن الأسعار ستذهب باتجاه واحد فقط".

وفي الوقت الحالي، فإن الطلب كبير على أماكن الإقامة التي يسهل منها الوصول للمواقع الرياضية. ولكن، مازالت هناك غرف متاحة.

وتبدأ الأولمبياد في باريس يوم 26 تموز/يوليو 2024.

ويوجد في العاصمة الفرنسية، أكثر من 85 ألف غرفة فندقية متاحة للضيوف، وفي منطقة إيل دي فرانس، في شمال وسط فرنسا، ستكون هناك 75 ألف غرفة أخرى متاحة، وفقا للجنة السياحة المحلية.

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