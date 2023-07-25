سالم عبدالرحمن ووافية المعمري في مونديال الشطرنج

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج مشاركة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وأستاذة الاتحاد الدولي وافية المعمري، في بطولة كأس العالم، المقررة في العاصمة الآذرية باكو ، من 29 الجاري إلى 22 أغسطس المقبل.

وأكد سعود المرزوقي مسؤول المنتخبات أن الثقة كبيرة في ممثلي الدولة لتحقيق نتائج جيدة، على غرار المشاركة الماضية في دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر والتي شهدت تتويج المنتخب بـ5 ميداليات. وأوضح المرزوقي أن بطلي الإمارات سالم عبدالرحمن ووافية المعمري يمتلكان القدرة على إظهار المستوى المتطور من خلال الخبرة الدولية المكتسبة، وأشار إلى أن المشاركات المتواصلة للاعبي ولاعبات المنتخب في البطولات الأخيرة مثل «الشارقة ماسترز» و«دبي المفتوحة» وبطولة «آسيا للسيدات»، والدورة العربية بالجزائر، ومعسكرات الإعداد، لها أثر ملموس في التطور الذي تترجمه النتائج الجيدة في شتى البطولات الخارجية.

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