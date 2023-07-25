«الشقي 96» بطل موسم «الشراعية 60 قدماً» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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انفرد طاقم السفينة الشقي 96 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري بصدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً مع نهاية جولات الموسم 2022 - 2023. ويصدر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع ختام فعاليات كل موسم لائحة الترتيب العام لبطولاته المحلية التي تشمل الفئات المختلفة في سباقات السفن والقوارب 60 و43 و22 قدماً، إضافة إلى قوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي ينظم منافستها النادي خلال مراحل الموسم الرياضي البحري الذي ينطلق في شهر سبتمبر وتختتم فعالياته في شهر مايو.

أهمية

وتكتسب لائحة الترتيب العام في كل فئة أهمية خاصة كونها تخلق نوعاً من التنافس في حصد أقل معدل للنقاط وبالتالي تصدر ترتيب بطولات دبي المختلفة وهنالك أهمية خاصة في ذلك من خلال منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي تعتبر بوابة المشاركين لخوض أغلى سباقات الموسم في هذه الفئة كأس آل مكتوم العريقة التي تأسست عام 1998.

وواصل طاقم السفينة الشقي 96 نجاحاته في عالم البحرية المحلية التراثية وأضاف نجاحاً جديداً باعتلائه صدارة الترتيب العام برصيد 8 نقاط جمعها من نتائجه المميزة في ثلاث جولات بقيادة النوخذة خلف المري حيث فاز بسباق الجولة الأولى منتصف أكتوبر الماضي وحل ثانياً في الجولة الثانية التي جرت يوم 25 فبراير الماضي بينما أنهى السباق الأغلى (القفال 32) في المركز الخامس.

تنافس

وشهد صراع صدارة الترتيب في منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً تنافساً قوياً بين كبار النواخذة من أهل البحر حيث حل في المركز الثاني طاقم السفينة زلزال 25 لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد جمعة المرزوقي والذي جمع 14 نقطة بعدما حصل على المركز الثامن في الجولة الأولى ثم المركز الثالث مرتين في الجولة الثانية وسباق القفال 32.

ونافس على الصدارة طاقم السفينة زيوريخ 120 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد سيف المزروعي والذي نال المركز الثالث جامعاً 17 نقطة بعدما حل خامساً في الجولة الأولى ثم نال المركز السادس مرتين في الجولة الثانية وسباق القفال 32. الجدير بالذكر أن بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في الموسم الرياضي البحري 2023-٢٠٢٢ شهدت إقامة ثلاث جولات جرت الأولى يوم 15 أكتوبر 2022 وشهدت تتويج طاقم السفينة الشقي 96 ثم الجولة الثانية يوم 25 فبراير 2023 وشهدت فوز السفينة شاهين 57 فيما كانت المرحلة الثالثة مع انطلاق سباق النسخة 32 من حدث القفال والذي شهد تتويج طاقم السفينة نمران 211.

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