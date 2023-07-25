ذهبية لـ«أبوظبي للشراع الحديث» في المغرب

المصدر: الرباط - البيان

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فاز فريق أبوظبي للشراع الحديث بذهبية فئة «الإلكا 6» للفتيات عن طريق اللاعبة ضحى البشر، وببرونزية «الإلكا 6» لفئة الشباب عن طريق اللاعب محمد الحمادي، وذلك ضمن منافسات الدورة الـ19 للأسبوع البحري الدولي المفتوح، التي تقام في مدينة المضيق المغربية.

وشهدت البطولة، التي نظمها النادي الملكي البحري في المضيق، منافسات قوية من الدول العربية بفئات الزوارق الشراعية.

صناعة الأبطال

وتوجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، على النتائج الإيجابية لأبطال أبوظبي، وتميزهم في البطولات العالمية للشراع الحديث، والتي تبشر بجيل متميز.

وأضاف: «تسهم المشاركات الحالية لفريق الشراع الحديث بشكل كبير في صناعة الأبطال، وصقل مواهبهم، خصوصاً مع الاحتكاك بالمدارس المختلفة للشراع، وخوض المنافسات في ظروف مناخية مختلفة في بحار العالم، ومشاركة فريقنا في المغرب تثبت ذلك، حيث شارك في بحر مفتوح، وتنتظره مشاركة أخرى أيضاً في الرباط، خلال الأيام المقبلة». وأكد سالم الرميثي أن إنجازات الفريق مستمرة، وأنه سيشارك في أكثر من 5 بطولات في يوليو الحالي، وأغسطس المقبل.

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