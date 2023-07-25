«دبي للشطرنج» يشارك في بطولتين دوليتين

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادرت الدولة الأسبوع الماضي بعثة نادي دبي للشطرنج والثقافة، لخوض معسكر تدريبي في جمهورية التشيك، للمشاركة في بطولتي باردوبيس، وبراغ الدوليتين، ويستمر المعسكر حتى 12 أغسطس المقبل، وتضم قائمة الوفد عثمان موسى عبدالله رئيساً للوفد، واللاعبين إبراهيم سلطان، أحمد فريد، خليفة عيسى، حمد عيسى، محمد عبدالرحمن العوضي، مسفر المسافري، واللاعبات بشاير خليل، مريم عيسى، ياسمين علي، أحلام راشد. كما يضم الوفد الأستاذ الدولي الكبير إلمر ماجيراموف مدرباً، وابتسام محيي الدين إدارية.

وأكد عثمان موسى مدير الجهاز الفني بالنادي أن المشاركة تأتي ضمن الخطة السنوية للنادي بإيفاد المتميزين، للمشاركة في البطولات الخارجية، ومنحهم الفرصة للاحتكاك مع لاعبي المدارس الشطرنجية الأخرى. وتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة النادي، لحرصه على توفير أفضل الظروف للجهاز الفني، ليتمكن من تطبيق برامجه التطويرية للاعبي النادي، للوصول بهم إلى العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز