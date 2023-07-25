شتراكا .. 72 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تمكن النمساوي سيب شتراكا من تحقيق أكبر قفزة في سلم ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما تقدم 72 خطوة، ليصبح بالمركز 21، مستفيداً من حلوله بالمركز الثاني في النسخة الـ 151 للبطولة الإنجليزية المفتوحة، التي اختتمت، أول من أمس، في نادي رويال ليفربول، وخطف الأمريكي برايان هارمان اللقب برصيد 13 ضربة تحت المعدل.

وحل شتراكا ثانياً، بعدما أنهى المنافسات برصيد 7 ضربات تحت المعدل، ليكسب 666 نقطة، رفع بها إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 1021، محتلاً المركز 21 في الترتيب الصادر، أمس، لـ«السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

من جانبه استفاد الكوري الجنوبي توم كيم من حلوله بالمركز الثاني أيضاً، بعدما حقق 7 ضربات تحت المعدل، ليكسب 666 نقطة، ويتقدم 41 خطوة، ليقتحم قائمة الـ10 الأوائل «توب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي»، بحلوله بالمركز التاسع، برصيد 1.241 نقطة.

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ويشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إقامة 43 بطولة في 25 دولة مختلفة، على أن تكون البطولة الختامية، هي بطولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للغولف خلال الفترة 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، ويتأهل لها حصراً أصحاب المراكز الـ 50 الأولى بحسب نتائجهم على مدار الموسم.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم أيضاً، برصيد 4883 نقطة، وهو الذي سبق له أن حصد لقب الموسم أربع مرات من قبل في أعوام: 2012، 2014، 2015 و2022.وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من دولة الإمارات، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للغولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف.

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