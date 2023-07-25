سيف الطرابلسي مديراً فنياً لـ «الفجيرة للفنون القتالية»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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تعاقدت إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية مع الكابتن سيف الدين الطرابلسي ليكون المدير الفني الجديد للنادي الذي سيقود كافة الفرق في الموسم المقبل.

ويتمتع الطرابلسي المدرب السابق للمنتخب الأولمبي التونسي للتايكواندو بخبرات كبيرة، وحقق العديد من الإنجازات أثناء توليه مهام التدريب مع منتخب تونس أبرزها فضية أولمبياد طوكيو والعديد من الميداليات في بطولات العالم في التايكواندو.

كما توج كمدرب في بطولات التايكواندو ضمن فئات بطولة العالم للرجال وبطولة العالم للشباب وبطولة العالم للناشئين، وحصل على 6 ميداليات في دورات الجائزة الكبرى.

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