مبادرة صحية في «الشارقة للدفاع عن النفس»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بمقره في منطقة الرمثاء، مبادرة صحية لمنتسبيه من الرياضيين وأسرهم، بشعار «صحتي سعادتي» بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصحة الجيدة فضلاً عن استدامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية.

جاء تنظيم المبادرة بتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي وباهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس، وشارك فيها 12 جهة مجتمعية وصحية وتضمنت إجراء فحوصات طبية شاملة للرياضيين وتقديم نصائح طبية رياضية.

وأكد علي عبيد الحمودي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإعلام والتواصل الحكومي، إن النادي يحرص على تأمين جميع العناصر التي تساهم باستدامة الصحة والرفاهية للرياضيين تمهيداً للمشاركة في البطولات الرياضية، وقال: هذه المبادرة تعكس جانباً من النجاحات التي حققها النادي في الكثير من البطولات، وإن إدارة النادي ماضية في توفير المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز المردود الفني والمجتمعي للاعبين واللاعبات.

وأضاف: إن مجلس إدارة النادي يثمن دعم الشركات الصحية التي ساهمت بنجاح المبادرة، وأشرف على تنفيذ المبادرة مسؤول العيادة الطبية في النادي سعد منير سعفان.

قال الدكتور منير حميد مدير شركة «بشرة خير» الطبية، إن نتائج الفحوصات الطبية كشفت عن سلامة وصحة المنتسبين، وأشاد بالتعاون المشترك مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تعزيز الصحة المجتمعية.

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