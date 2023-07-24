منى الشامسي رئيساً لـ «قانونية عربي أصحاب الهمم»

المصدر: العين - وام

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أعلن الاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم اختيار المستشارة الإماراتية منى خليفة الشامسي رئيساً للجنة القانونية في الاتحاد، لوضع اللوائح والأطر القانونية، للمسابقات التي تنظم عمله وذلك كأول امرأة عربية وإماراتية في هذا المنصب.

وقرر الاتحاد على هامش اجتماعه الدوري في العين تكليف الدكتورة عبير عطا الله، الأمين العام للاتحاد، بوضع استراتيجية متكاملة للفترة المقبلة، تتماشى مع الأجندة المقررة بداية من مطلع يناير المقبل، واختيار محمد عادل حسني لرئاسة لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

وتوجه إيهاب حسنين رئيس الاتحاد بالشكر إلى محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، على جهوده الملموسة في دعم الخطوات الكفيلة بتعزيز نجاح الاتحاد لتنفيذ برامجه وأثنى على التعاون الإيجابي للدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي.

وأشاد حسنين بالدور الرائد للمرأة الإماراتية في شتى المجالات، وقال: إن المستشارة منى الشامسي تمثل إضافة كبيرة لمنظومة العمل بالاتحاد العربي، بما تمتلكه من خبرات قانونية متراكمة، وتجارب رائدة في عدد من اللجان العربية، آخرها رئاسة لجنة الاستئناف في دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر.

وعبرت المستشارة منى الشامسي عن تقديرها لثقة الاتحاد العربي وعبرت عن تطلعها لتحقيق الإضافة المرجوة، من خلال العمل على إعداد اللوائح المنظمة لعمل الاتحاد، وجميع الأمور القانونية، لضمان استدامة استراتيجية التطور، لتحقيق تطلعات فئات أصحاب الهمم.

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