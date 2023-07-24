بوغاتشار أفضل متسابق شاب في طواف فرنسا

المصدر: باريس - وام

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حقق السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزه الثاني في طواف فرنسا 2023، وضمن المركز الثاني على منصة التتويج، وسيرتدي القميص الأبيض لأفضل متسابق شاب، فيما سيحتل زميله بالفريق آدم ييتس مركزاً على منصة التتويج، حيث فاز بالمرحلة الأولى من جراند بوكلي.

وقال بوغاتشار: «من الرائع أن أشعر بالسعادة من بداية السباق إلى نهايته، وأن أكون قادراً على الانطلاق نحو خط النهاية بعد أيام صعبة، وفي النهاية، وأشكر آدم ييتس، لأنه ساعدني في الانطلاق جيداً، ما جعل التقدم إلى النهاية أسهل قليلاً رغم أنني كنت متوتراً بعض الشيء، وقدم فريق الإمارات بأكمله أداء رائعاً في جميع المراحل، وكان الوجود معهم، خلال هذه الأسابيع هو أجمل نصر».

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