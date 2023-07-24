«دبي الرياضي» ينظم برنامجاً منوعاً لكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع برنامجاً رياضياً منوعاً لكبار المواطنين في «عالم دبي للرياضة» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة «صيفنا رياضي»، وشارك في الفعاليات رواد نادي ذخر الاجتماعي، وتضمنت أنشطة رياضية وترفيهية وورش عمل

. وتشمل مبادرة «صيفنا رياضي» 140 فعالية في أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي ضمن 30 لعبة تهدف لتشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال الصيف.

ويأتي البرنامج الرياضي لكبار المواطنين ضمن جهود مجلس دبي الرياضي وفعالياته في مجال دعم فئة كبار المواطنين وتوفير الفرصة لهم لممارسة الرياضة والتعرف على أفضل ممارسات التغذية السليمة والإسعافات الأولية البسيطة والتعامل مع حالات الإجهاد.

وتابع وفد مجلس دبي الرياضي أنشطة البرنامج وقدم محاضرة توعية وتطبيقاً عملياً لكبار المواطنين حول الإسعافات الأولية لإصابات الرياضيبن كما تم اطلاعهم على برنامج الفعاليات التي ينظمها المجلس وتزيد على 450 فعالية خلال العام، وحفزهم على المشاركة فيها، كما شارك الحضور في مباراة كرة قدم بملاعب عالم دبي للرياضة.

ويعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع على تنظيم برنامج رياضي لكبار المواطنين في سبتمبر ، سيتم فيه تنظيم فعاليات رياضية متنوعة.

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