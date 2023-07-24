5 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في مونديال «القوس والسهم»

المصدر: أبوظبي - وام

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اختار اتحاد الإمارات للقوس والسهم 5 لاعبين ولاعبات لتمثيل المنتخب في بطولة كأس العالم «برلين 2023» والمقررة من 29 الجاري إلى 7 أغسطس المقبل، وهم عبدالله الكتبي، وحصة العوضي «القوس المحدب»، ومحمد صالح، وآمنة العوضي وجمانة النجار «القوس المركب».

ويترأس البعثة حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، وتضم عادل الحمادي رئيس لجنة المنتخبات، والمدرب البريطاني مايكل بيرت، والإدارية خلود محمد.

خطة

وأكد حميد المشرخ أن مشاركة المنتخب في البطولة تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، لتعزيز فرص لاعبي ولاعبات المنتخب في تحقيق أفضل النتائج بالاستحقاقات الخارجية، كما أن «برلين 2023»، فرصة جيدة لتحسين التصنيف والمراكز.

وقال عادل الحمادي إن الفترة الماضية شهدت رفع مستوى الاستعدادات البدنية والذهنية للاعبي ولاعبات المنتخب، من خلال البرامج التدريبية المعتمدة من المدرب مايكل بيرت، بالإضافة لاستمرار مشاركتهم في البطولات الخارجية في الفترة الماضية، مثل البطولتين العربية والدولية بالعراق، ثم البطولة الآسيوية بسنغافورة، وبطولة العالم للشباب بأيرلندا.

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