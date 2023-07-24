منتخب الغولف إلى المغرب للمشاركة في بطولتي «الهواة والمحترفين»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر اليوم عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للغولف إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية 42 لهواة الغولف، والبطولة العربية الثانية للمحترفين من 1 إلى 4 أغسطس المقبل، ويعقد يوم الجمعة المقبل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي والجمعية العمومية.

افتتاح

ويقام حفل افتتاح البطولة العربية للهواة الأربعاء المقبل، بينما تنطلق الجولة الأولى في اليوم التالي، ويرأس بعثة المنتخب خالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك، المدير التنفيذي للاتحاد، وتضم 4 لاعبين، هم خالد يوسف وأحمد سكيك وحسن المشرخ وراشد العمادي. ويتواجد خلال البطولتين اللواء «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي وعضو الاتحاد الآسيوي، لمتابعة مسيرة منتخبنا خلال البطولتين.

تدريبات

وتم تكثيف التدريبات في مراحل الإعداد الأخيرة، بمعدل 4 ساعات يومياً، بمتابعة من إدارة اللعبة بقيادة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس الاتحاد، وتحت إشراف اللواء «م» عبدالله الهاشمي، وخالد الشامسي،وأشاد اللواء «م» عبدالله الهاشمي بالتزام وحماسة اللاعبين في مراحل الاستعداد على مدار الشهور الماضية، لتثبيت أقدامهم ضمن صفوف المنتخب.

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