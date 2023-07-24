سلطان الطاهر نائباً لحكام مونديال الشطرنج

المصدر: دبي - البيان

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اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، حكمنا الدولي سلطان علي الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في مونديال الشطرنج السريع، بمدينة دوسلدورف الألمانية من 25 إلى 29 أغسطس المقبل.

وشارك الطاهر في إدارة العديد من بطولات العالم للشطرنج كرئيس ونائب لجنة الحكام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من الاتحاد الدولي.

وأكد الطاهر أن الثقة الدولية دافع لمواصلة النجاح ومكسب كبير على المستوى الفني والإداري لرياضة الإمارات، وقال: الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال تواجد كوادرنا في الأحداث العربية والقارية والعالمية.

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