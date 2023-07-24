غالب والمطروشي يشاركان ببطولة العالم للألعاب المائية في اليابان

المصدر: فوكاكا - البيان

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يشارك سالم غالب ويوسف المطروشي، نجما المنتخب الوطني للسباحة، في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالياً في فوكاكا باليابان، حيث يشارك يوسف المطروشي في سباقي 100 م حرة، و100 م فراشة، بينما يشارك سالم غالب في سباقي 50 م فراشة، و200 فراشة،، ويبحث اللاعبان عن أرقام جديدة خلال البطولة العالمية.

وأكد مروان الحتاوي، مدرب المنتخب، استعداد السباحين للمشاركة في البطولة العالمية، التي تأتي ضمن خطط تطوير مستوى كل من سالم غالب، الذي شارك، أخيراً، في دورة الألعاب العربية بالجزائر، ويوسف المطروشي، الذي يتدرب ويدرس في أمريكا، ويشارك مع المنتخب في البطولات العالمية.

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