بوجاتشار نجم فريق الإمارات يعتلي منصة التتويج في طواف فرنسا

المصدر: وام

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شهد اليوم قبل الأخير من طواف فرنسا الدولي (تور دي فرانس 2023) تنافس الدراجين في مرحلة قصيرة لكنها كانت مكثفة على مسار بطول 133.5 كيلومتر من بيلفور إلى لو ماركستين.

وعمل فريق الإمارات بأكمله للحفاظ على الوتيرة والسيطرة على الفرق المتقدمة، وأظهر الدراجان تادي بوجاتشار وآدم ييتس بفريق الإمارات مهارتهما.

وانفصل آدم ييتس وشقيقه التوأم سيمون عن المجموعة المطاردة وتمكنا من الالتحاق بالثلاثة الأوائل على بعد 5 كيلومترات من خط النهاية.

وحقق بوجاتشار فوزه الثاني في طواف فرنسا 2023، وسيحتل المركز الثاني على منصة التتويج الأخيرة، مرتديًا القميص الأبيض لأفضل متسابق شاب، وسيحتل ييتس مركزاً على منصة التتويج أيضاً حيث فاز بالفعل بالمرحلة الأولى من جراند بوكلي.

وقال بوجاتشار: كان من الرائع أن أشعر بالسعادة من بداية السباق إلى النهاية وأن أكون قادرا على الانطلاق نحو خط النهاية بعد الأيام الصعبة التي مررت بها؛ وفي النهاية، انتظرت أن ينضم آدم إلى مجموعتنا، وأود أن أشكره لأنه ساعدني في الانطلاق جيدًا، ما جعل التقدم إلى النهاية أسهل قليلاً رغم أنني كنت متوتراً بعض الشيء، وقدم الفريق بأكمله أداءً رائعاً وفي جميع المراحل، وكان التواجد معهم خلال هذه الأسابيع هو أجمل نصر.

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