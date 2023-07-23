"دبي الرياضي" ينظم برنامجا رياضيا لكبار المواطنين

المصدر: وام

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نظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع برنامجاً رياضياً منوعاً لكبار المواطنين في "عالم دبي للرياضة" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة "صيفنا رياضي".

تشتمل مبادرة "صيفنا رياضي" 140 فعالية تقام على أكثر من 94 موقع في مختلف مناطق دبي ضمن 30 لعبة رياضية متنوعة تهدف لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

ويقام البرنامج الرياضي لكبار المواطنين بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وشارك في الفعاليات رواد نادي "ذخر الاجتماعي"، وتتضمن الفعاليات تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية ومحاضرات وورش عمل تقام صباح كل أربعاء.

وتابع وفد مجلس دبي الرياضي الأنشطة التي تم تنظيمها في البرنامج وقدم محاضرة توعوية وتطبيق عملي لكبار المواطنين حول الإسعافات الأولية للإصابات التي يتعرض لها الرياضيين في هذه المرحلة من العمر خلال ممارسة الرياضة.

كما تم إطلاع كبار المواطنين المشاركين بالبرنامج الرياضي على برنامج الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس خلال العام وتزيد على 450 فعالية خلال العام، وحفزهم المجلس على المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية.

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