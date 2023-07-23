5 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في مونديال "القوس والسهم"

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اختيار 5 لاعبين ولاعبات لتمثيل المنتخب في بطولة كأس العالم "برلين 2023" والمقررة من 29 يوليو الحالي إلى 7 أغسطس المقبل.

وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار عبدالله الكتبي" القوس المحدب"، ومحمد صالح "القوس المركب"، وآمنة العوضي وجمانة النجار" القوس المركب"، وحصة العوضي "القوس المحدب"

ويترأس البعثة حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، كما تضم عادل الحمادي رئيس لجنة المنتخبات، والمدرب البريطاني مايكل بيرت، والإدارية خلود محمد.

وأكد حميد المشرخ أن مشاركة المنتخب في البطولة تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، لتعزيز فرص لاعبي ولاعبات المنتخب في تحقيق أفضل النتائج بالاستحقاقات الخارجية، كما أن "برلين 2023"، فرصة جيدة لتحسين التصنيف والمراكز.

وقال عادل الحمادي إن الفترة الماضية شهدت رفع مستوى الاستعدادات البدنية والذهنية للاعبي ولاعبات المنتخب، من خلال البرامج التدريبية المعتمدة من المدرب مايكل بيرت، بالإضافة لاستمرار مشاركتهم في البطولات الخارجية في الفترة الماضية، مثل البطولتين العربية والدولية بالعراق، ثم البطولة الآسيوية بسنغافورة، وبطولة العالم للشباب بأيرلندا.

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