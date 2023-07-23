ختام ناجح لبطولة «الروح الإيجابية» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، ختام بطولة «الروح الإيجابية» لكرة القدم الإلكترونية لنزلاء المؤسسات، بحضور العميد صلاح جمعة بوعصيبة، نائب المدير العام للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعقيد عبدالله يعقوب، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم حمد راشد المري، مدير إدارة السجن المركزي، والمقدم علي خلفان الجلاف، مدير إدارة حراسة السجون، والنقيب فيصل شريف سالم العلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة، وفاطمة بوحجير، منسقة فعالية الروح الإيجابية.

نظمت بطولة مبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وشركة «في سلاش»، وشهدت منافسات بين 165 من النزلاء، وكرم العميد مروان جلفار الفائزين بالمراكز الأولى بمبالغ مالية وميداليات وقال: إن إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية تحرص على تنظيم الأنشطة الرياضية بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإشراك النزلاء في منافساتها؛ لانعكاسها الإيجابي عليهم وقال: البطولة تؤكد حرص شرطة دبي الدائم على تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسة من خلال حزمة من الفعاليات والبرامج الهادفة.

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