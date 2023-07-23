الإمارات تشارك في «دراسة الوثب» بالقاهرة سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مركز التنمية الإقليمي لألعاب القوى بمصر التابع للاتحاد الدولي تحت مظلة الاتحادين الآسيوي والأفريقي، إقامة دراسة «المستوى الثاني» في الوثب من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل بالقاهرة بمشاركة الإمارات والدول المنضوية بعضويته.

وأوضح المركز أنه سيوقع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، واللجنة البارالمبية المصرية على أن تعلن عن تفاصيلهما في الفترة المقبلة بهدف تأهيل المدربين البارالمبيين للارتقاء بقدرات الفئات المختلفة في الألعاب البارالمبية.

وأكد الدكتور حمدي عبدالرحيم، مدير المركز الحرص على تنفيذ البرامج التطويرية التي تستهدف الارتقاء برياضة ألعاب القوى، وتوفير السبل الكفيلة لإقامة الورش والندوات والمبادرات لمواكبة المستجدات المرتبطة باللعبة، وقال: هناك العديد من مجالات التعاون مع الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، من خلال المشاركة في إقامة الدورات التدريبية، وحضور الفعاليات التي ينظمها المركز الإقليمي، وتبادل الرؤى والأفكار التي تعزز تطوير المنظومة الرياضية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، بما يتماشى مع الخطط والبرامج الاستراتيجية، لرفع مستوى الكفاءة والجودة واستدامة التطور.

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