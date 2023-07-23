12500 رياضي بالألعاب الآسيوية في هانغتشو

المصدر: هانغتشو - البيان

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كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقررة في هانغتشو بالصين من 23 سبتمبر حتى الثامن من أكتوبر المقبلين عن توقعات بمشاركة أكثر من 12.500 رياضي ورياضية في المنافسات، وهو يتخطى الرقم القياسي السابق للألعاب الآسيوية والذي بلغ 11.300 رياضي ورياضية في النسخة الثامنة عشرة في جاكرتا وبالمبانغ بإندونسيا عام 2018.

وتشهد ألعاب هانغتشو منافسات في 40 رياضة، تتضمن 61 تخصصاً و483 سباقاً أو مسابقة، ستقام في 54 منشأة بهانغتشو والمدن الخمس الأخرى المشاركة بالتنظيم في مقاطعة تشيجيانغ.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن بعض النقاط الرئيسية بعد انتهاء مرحلة تسجيل الرياضيين، حيث سجلت ألعاب القوى الرياضة الأكثر شعبية في الألعاب مشاركة رياضيين من 43 لجنة أولمبية وطنية، فيما جذبت رياضات الملاكمة والألعاب المائية والرماية ورفع الاثقال والإلعاب الإلكترونية رياضيي أكثر من 30 لجنة أولمبية وطنية. يذكر أن النسخة الأولى من الألعاب الآسيوية أقيمت في نيودلهي بالهند عام 1951، وشهدت مشاركة 489 رياضياً من 11 دولة ومنطقة.

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