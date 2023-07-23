بوغاتشار بطل المرحلة 20 في سباق فرنسا للدراجات

المصدر: فرنسا - رويترز

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حسم السلوفيني تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات المرحلة 20 من سباق فرنسا للدراجات لصالحه، وامتدت المرحلة لمسافة 133.5 كيلومتراً من بيلفو، وتفوق بوغاتشار على النمساوي فيلكس جال ليحقق فوزه الثاني بمرحلة في نسخة العام الجاري.

ويتصدر الدنماركي يوناس فينغارد دراج فريق جامبو فيسما الترتيب العام متقدماً بفارق سبع دقائق و29 ثانية عن بوغاتشار، ويحتل البريطاني آدم ييتس «الإمارات للدراجات» المركز الثالث. وبالنسبة للسباقات الأخرى سيحسم الإيطالي جوليو تشيكون لقب المراحل الجبلية، فيما اقترب البلجيكي جاسبر فيلبسن من حسم لقب سباقات السرعة في حالة عبورهما خط النهاية في باريس اليوم.

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