حوراء العجمي تهدي الإمارات برونزية في «كاراتيه آسيا»

المصدر: متابعة - علي شدهان

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ظفرت الإمارات بالميدالية البرونزية لبطولة آسيا للرجال والسيدات المتواصلة حالياً في ماليزيا، بحصول نجمة كاراتيه الإمارات حوراء محمد عباس العجمي على برونزية مسابقة فردي الكوميتيه لوزن 50 كغم، بعد فوزها في الأدوار الأولى على بطلات الصين وأوزبكستان والصين تايبيه، قبل أن تخسر أمام بطلة هونغ كونغ المصنفة عالمياً.

وأشاد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بالنتيجة، مثنياً على أداء النجمة حوراء في مشوارها الصعب في البطولة القارية.

وارتفع حصاد «كاراتيه الإمارات» في البطولة الآسيوية في ماليزيا، إلى ميدليتين، الأولى فضية لسارة العامري، والثانية برونزية لحوراء العجمي، وبانتظار تحقيق نجوم منتخب الرجال نتائج إيجابية في اليوم الأخير من البطولة اليوم.

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