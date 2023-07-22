الإمارات تظفر ببرونزية "كاراتيه آسيا"

المصدر: متابعة-علي شدهان

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ظفرت الإمارات بالميدالية البرونزية لبطولة آسيا للرجال والسيدات المتواصلة حاليا في ماليزيا، بحصول نجمة "كاراتيه الإمارات" حوراء محمد عباس العجمي على برونزية مسابقة فردي الكوميتيه لوزن 50 كغم، بعد فوزها في الأدوار الأولى على بطلات الصين واوزباكستان والصين تايبيه، قبل أن تخسر أمام بطلة هونج كونج المصنفة عالميا.

وأبدى اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بالنتيجة، مثنيا على أداء النجمة حوراء في مشوارها الصعب في البطولة القارية.

وارتفع حصاد "كاراتيه الإمارات" في البطولة الآسيوية في ماليزيا، إلى ميدليتين، الأولى فضية للنجمة سارة العامري، والثانية برونزية للنجمة حوراء محمد عباس العجمي، وبانتظار تحقيق نجوم منتخب الرجال نتائج إيجابية في اليوم الأخير من البطولة غدا الأحد.

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