«دراجات الإمارات» يتأهل إلى «مونديال غلاسكو»

المصدر: دبي - البيان

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تأهل منتخبنا الوطني للدراجات رسمياً للمشاركة في بطولة العالم للدراجات التي ستقام في غلاسكو باسكتلندا، والتي ستقام في الفترة من 3 وحتى 14 أغسطس المقبل، وجاء تأهل الإمارات إلى البطولة طبقاً للتصنيف وعدد النقاط والترتيب والذي سمح بمشاركة 4 لاعبين تحت 23 سنة أول مرة من الإمارات إضافة إلى تأهل صفية الصايغ لفئة الإناث أيضاً تحت 23 سنة.

وضمن دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري، المشاركة في بطولة العالم للدراجات في فئة المضمار إذ سيشارك المنصوري في سباقي الأومنيوم والسكراتش، ويرافق نجم المنتخب الوطني المدرب بدر ثاني، وسيتجه المنصوري إلى أسكتلندا آخر يوليو الجاري على أن يخوض سباقيه يومي 5 و6 أغسطس.

أما بطولة الطريق فستشهد مشاركة عبدالله جاسم، وصفية الصايغ تحت 23 سنة وستكون سباقاتهما يومي 12 و13 أغسطس المقبل، وسيضم الوفد كلاً من بدر ثاني مدرباً وحمد الطنيجي إدارياً على أن يكون رئيس البعثة رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، رئيس لجنة المنتخبات، والذي سيحضر أيضاً الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات التي ستقام على هامش بطولة العالم للدراجات.

خطوة مهمة

وتعد بطولة العالم أهم الخطوات التي يبحث عبرها نجم منتخبنا الوطني أحمد المنصوري من أجل التأهل الرسمي إلى أولمبياد باريس 2024 بعد رحلة طويلة من المشاركات الخارجية جمع فيها المنصوري عدداً كبيراً من النقاط التأهيلية إلى الأولمبياد.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد سعادته بإنجاز تأهل منتخب الإمارات رسمياً إلى بطولة العالم للدراجات للعام الثاني على التوالي وبالترتيب والنقاط وهو يدل على حجم العمل الكبير والمشاركات الخارجية وجهود الأبطال التي غيرت الصورة المعتادة التي كانت تعتمد على المشاركة عبر بطاقات الدعوة، إذ أصبحت دراجات الإمارات موجودة دائماً في المحافل الدولية والعالمية.

وأكد بوعصيبة، أنه من أجل الاستعداد للمشاركة فقد غادر دراجا المنتخب الوطني أحمد المنصوري وعبدالله جاسم إلى إيطاليا من أجل الانتظام في معسكر خارجي يستمر شهرين من أجل الاستعداد لبطولة العالم ودورة الألعاب الآسيوية وذلك بعد المعسكر الخارجي الناجح الذي كان قد أقامه المنتخب في إسبانيا.

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