«دبا لبناء الأجسام» تنطلق 5 أغسطس في مركز دبي العالمي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعرب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات للياقة البدنية وبناء الأجسام، عن اعتزازه بالنقلة النوعية لبطولة دبا لبناء الأجسام منذ انطلاقتها عام 2017، ووصفها بأنها من أهم البطولات التي تنظم في الدولة، وأسهمت في رفد المنتخب الوطني بعدد من اللاعبين، إلى جانب تفعيل الجوانب الجماهيرية والسياحية للعبة والدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الذي تم خلاله إعلان اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية انطلاق بطولة تحدي دبا كلاسيك لبناء الأجسام في الخامس من أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتقام البطولة برعاية مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وOPLUS للفعاليات والمعارض، وشركة خانصاحب للاستثمار، وبينوس لايف ستايل، وشركة كريبتو هوم، وشركة سايفارد.

حضر الاجتماع كل من علي عبدالله بن حيدر، نائب الرئيس، ورئيس اللجنة المنظمة سالم خميس الصريدي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد فيصل الغيص الزعابي، ورئيس اللجنة الفنية للبطولة عبدالله عبدالرحمن المطيوعي، والسكرتير الفني للاتحاد عبدالمجيد يزبك، ومدير البطولة ياسر السيد قتالي، وعدد من القيادات الرياضية.

كما تم الإعلان عن التفاصيل الفنية والإدارية للبطولة، التي تضم أربع فعاليات، هي: منافسات بناء الأجسام، واللياقة البدنية، والحواجز الخمسة، ومصارعة الذراعين.

طموحات

وقال علي بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد: نحن في اتحاد بناء الأجسام نعتز بهذه البطولة التي تواصل النجاح من يوم لآخر حتى أصبحت إحدى البطولات المهمة التي تنظم سنوياً ويشرف عليها اتحاد بناء الأجسام.

من ناحيته، قال سالم الصريدي: البطولة التي ولدت عام 2017 أصبحت كبيرة بطموحاتها، لنصل اليوم إلى النسخة الخامسة، التي نطمح أن تكون النسخة الأبرز؛ نظراً لما تضمه من فعاليات وبطولات عديدة متنوعة.

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