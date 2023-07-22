اتفاقية تعاون بين «عربي أصحاب الهمم» و«غرب آسيا البارالمبي»

المصدر: العين - البيان

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وقع الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ، والاتحاد العربي لأصحاب الهمم اتفاقية تعاوناً على هامش اجتماع الدورة الثالثة للجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت في العين، وتهدف لتطوير الرياضة البارالمبية في المنطقة بما يخدم أصحاب الهمم.

اجتماع

وعقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة إيهاب حسنين رئيس الاتحاد، وبحضور محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وعبدالرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، وذيبان سالم المهيري ممثلاً عن اللجنة البارالمبية الوطنية في الاتحاد العربي، وبحث الاجتماع أجندة البطولات العربية البارالمبية المقبلة، وتعديل بعض بنود النظام الأساسي، وتشكيل اللجان القانونيّة، وكرة القدم، والتايكواندو بالإضافة للجنة الإعلاميّة.

تقدير

وعبر إيهاب حسنين عن تقديره لدور اللجنة البارالمبية الإماراتيّة برئاسة محمد فاضل الهاملي، مشيدا بدورها، وأثنى على الكوادر الرياضيّة الإماراتية، والتي لطالما تقلدت مناصب رفيعة عالمياً وإقليمياً.

ترحيب

ورحب محمد الهاملي بأعضاء الاتحاد العربي، متمنيّاً أن يحظى بدعم الجميع فيما يخصّ بتنظيم المسابقات والفعاليات العربية لأصحاب الهمم، وأكد حرص الإمارات على استضافة الأحداث العربية، ومن بينها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي.

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