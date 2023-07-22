فضية للإمارات في «آسيا للكاراتيه»

المصدر: متابعة - علي شدهان

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أهدت سارة العامري، الإمارات الميدالية الفضية لبطولة آسيا للرجال والسيدات المتواصلة حالياً في ماليزيا، وبلغت سارة العامري، نجمة «كاراتيه الإمارات» نهائي مسابقة فردي الكوميتيه لوزن تحت 61 كغم بعد فوزها على بطلات من عدة دول، قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام الإيرانية أتوسا جولدشاد بثلاثية دون رد.

وأشاد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بما حققته سارة العامري، مثنياً على جهود بعثة «كاراتيه الإمارات» في البطولة الآسيوية، متمنياً التوفيق لباقي لاعبي المنتخب في البطولة القارية.

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