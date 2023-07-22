ألكاراز: لا أصدق أنني بطل ويمبلدون

المصدر: نيس - أ ف ب

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أكد الإسباني كارلوس ألكاراز أنه يجد «صعوبة في تصديق» أنه بطل ويمبلدون، وقال: التفكير في فوزي في بطولة ويمبلدون يصعب تصديقه، لا أصدق أنني فزت وتغلبت على ديوكوفيتش وربما يستغرق الأمر بضعة أيام لتصديق الأمر.

وتغلب ألكاراز على ديوكوفيتش بخمس مجموعات ليفوز بلقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته. وأكد ألكاراز أنّ تركيزه ينصب على دورة تورونتو وهي بطولة الماسترز الألف، مشيراً إلى أن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق 21 أغسطس المقبل هدفه الأساسي إذ يسعى للدفاع عن لقبه.

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