آمنة العوضي .. هدف طموح في مونديال القوس والسهم

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل اللاعبة آمنة العوضي استعداداتها المكثفة مع منتخب القوس والسهم قبل المشاركة في بطولة كأس العالم بألمانيا، المقررة 29 الجاري، وأكدت أنها تتطلع لتحسين تصنيفها الدولي، وتحقيق أرقام دولية جديدة، وتأكيد التطور الذي حققته اللعبة في الدولة، والقدرة على إظهار المنافسة في البطولات الدولية، وقالت: النتائج المتميزة للمنتخبات على مستوى الفرق والفردي تعكس مستوى التطور، كما أن الاهتمام الكبير من الاتحاد بتمكين قدرات اللاعبين واللاعبات يقودنا للتميز العربي والعالمي.

وحققت العوضي أفضل رقم دولي إماراتي بتاريخ القوس والسهم للسيدات في المشاركات الخارجية، بفئة القوس المركب تحت 21 عاماً، بوصولها إلى المركز 28 في الأدوار التمهيدية لبطولة العالم للشباب بأيرلندا مطلع يوليو الجاري.

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