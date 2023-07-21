3 لاعبين إماراتيين ببطولة العالم للكبار للمبارزة في إيطاليا

المصدر: دبي - وام

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يشارك منتخب الإمارات للمبارزة بثلاثة لاعبين في بطولة العالم للكبار للمبارزة للفردي والفرق، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية، من 22 وحتى 30 الجاري بمشاركة 100 دولة، يمثل منتخب الإمارات في المونديال خليفة العبري في سلاح السابر وحمد الجلاف في الفلوريه، ومحمد المازمي في سلاح الايبيه.

وأكد علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة أن البطولة تحظى بأهمية كبرى كونها من المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ما يعني مشاركة أبرز اللاعبين فيها.

وقال إن الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب في دورة الألعاب العربية بالجزائر، أصبح بمقام نقطة انطلاق لما هو قادم، ومحفز لمزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة.

وأوضح المرزوقي أن منتخب الإمارات يشارك في بطولة العالم بهدف جمع النقاط المؤهلة للأولمبياد وتحسين التصنيف العالمي للاعبين.

وأكد أن بطولة العالم بإيطاليا تعد المحطة الأساسية لمنتخب المبارزة قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، المقررة من 23 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبلين.

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