مزاينة حيران الخيمة «رزين 2023» الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق الثلاثاء المقبل مزاينة حيران الخيمة الثانية بمنطقة رزين في أبوظبي، والتي تشهد مشاركة كبيرة لملاك الإبل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقام المزاينة بموافقة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وبدعم عدد من ملاك الإبل ومحبي هذه الرياضة.

وتجرى المنافسات لـ3 فئات هي: «الوضح» و«المحليات» و«المجاهيم» على مدار 3 أيام خصصت اللجنة المنظمة لها 7 أشواط.

ويشهد اليوم الأول إقامة فعاليات شوط «الوضح» ويحصل فيه الفائز بالمركز الأول على سيف وجائزة نقدية، إضافة لجوائز مالية للفائزين حتى المركز العاشر.

وفي اليوم الثاني، تقام 3 أشواط للمحليات الأصايل، ويحصل الفائز بالمركز الأول في الشوط الرئيس على سيف وسيارة «لاند كروزر بيك أب»، إضافة لجوائز قيمة للمراكز حتى العاشر.

وفي الشوطين الثاني والثالث (المفتوح والإنتاج) يحصل الفائزون بالمراكز من الأول إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

ويخصص اليوم الأخير للمجاهيم، ويحصل الفائز بالشوط الرئيس على سيف وسيارة «لاند كروزر بيك أب»، وبقية المراكز إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

ويحصل الفائزون بالشوطين الثاني والثالث للمفتوح والإنتاج من المركز الأول للعاشر على جوائز نقدية قيمة.

إقبال كبير

وقدم حريز حمد المنهالي رئيس اللجنة المنظمة للمزاينة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الهجن بشكل عام ومزاينة الإبل بشكل خاص.

وقال إن مزاينة حيران الخيمة تشهد إقبالاً منقطع النظير من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمردود الكبير الذي شهدته النسخة الأولى عبر الجوائز أو قوة المشاركة.

وأوضح أن اللجنة حرصت على وجود جميع اللجان الخاصة بمزاينة الإبل وعلى رأسها اللجنة الطبية لضمان المشاركة العادلة للجميع، وكشف المخالفات طوال أيام المسابقة.

وأكد المنهالي أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير سبل الراحة للمشاركين، بتخصيص خيمة مكيفة تسع أكثر من 2500 مشارك، موضحاً أن جميع اللجان باتت على أتم الجهوزية لبدء المنافسات.

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