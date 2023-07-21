راشد آل علي نائباً لرئيس «آسيوي الكاراتيه»

المصدر: دبي - البيان

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سمى الاتحاد الآسيوي للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، راشد عبدالمجيد آل علي، نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية على التوالي لدورة جديدة تمتد إلى العام 2027، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد القاري بتشكيلته الجديدة، برئاسة اللواء «م» الرزوقي، وحضور الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وقدم الرزوقي، وأعضاء المجلس الجديد، التهنئة إلى آل علي، مشيراً إلى أن ما تحقق يعد إنجازاً إدارياً بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء الإمارات، والثقة بقدراتهم على المستويين الإداري والرياضي.

وإلى جانب منصبه في الاتحاد الآسيوي، يشغل راشد آل علي، منصب نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وعلى صعيد متصل، تبدأ صباح اليوم، منافسات بطولة آسيا للكاراتيه في ماليزيا بمشاركة منتخب الإمارات للرجال والسيدات، حيث يخوض عبدالغني محمد، مسابقة فردي «الكاتا»، وحوراء العجمي، مسابقة فردي «الكوميتيه» تحت 50 كغم، وسارة العامري مسابقة فردي «الكوميتيه» تحت 61 كغم.

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