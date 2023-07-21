عالم دبي للرياضة يستضيف «تحدي السلة»

المصدر: دبي - البيان

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استضاف عالم دبي للرياضة أمس مباراة كرة سلة حماسية بين كريس فيد، المذيع الإذاعي الشهير ومؤسس فيد فيت (Fade Fit)، ورانڤيچاى سينغا، الشخصية التلفزيونية ومالك Uptime Nutrition.

وأقيمت المباراة الودية في عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة رياضية داخلية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تنافس النجمان وفريقاهما وجهاً لوجه في مباراة ممتعة وودية، بثت الحماس والطاقة العالية في الجماهير. وانتهت المباراة الحماسية بفوز فريق رانڤيچاى سينغا على نظيره فريق كريس فيد بواقع 59 نقطة إلى 54 نقطة.

وشهدت المباراة مستوى عالياً من المنافسة، حيث أظهر الفريقان مهارات عالية أثارت إعجاب وحماس الجماهير التي حضرت لتشجيعهم. ويواصل عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية، لتعزيز اللياقة البدنية لسكان دبي.

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