سلطان الحوسني.. مهمة مزدوجة في حلبة الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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جمع سلطان الحوسني لاعب أكاديمية الوحدة للجوجيتسو بين اللعب والتحكيم في سابقة غير مألوفة، وبفكر احترافي من ابن الـ 21 عاماً، الذي بدأ مشواره مع اللعبة في 2018 لاعباً متميزاً، بتشجيع ودعم من أفراد الأسرة وأشقائه الكبار، الذين سبقوه في الانضمام لركب رياضة الجوجيتسو، مع دور مؤثر للمدرسة في ذلك الوقت، حسب إفادته لـ«البيان».

وبعد انتصارات مدوية في مختلف النزالات وحصده الألقاب والميداليات الملونة اختار سلطان الحوسني الانتفال إلى مجال التحكيم من دون أن يتخلى عن مشاركته كونه لاعباً، ليجمع بين المهمتين، وفي سبيل تحقيق هدفه انضم إلى دورة التحكيم، وتخرج فيها بنجاح في العام الماضي، حتى أصبح مؤهلاً لإدارة النزالات.

وكان لافتاً إنجازه في بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، أخيراً بأبوظبي، عندما شارك بإدارة مباريات البطولة في اليوم الأول، وعاد لاعباً في اليوم الثالث، الذي شهد تفوقه بنيل ذهبية الحزام البني في فئة المحترفين وزن 69 كغم، في حادثة نادرة على مستوى كل الألعاب والرياضات الجماعية والفردية.

رغبة صادقة

وكشف سلطان الحوسني أن اتجاهه إلى التحكيم كان عن رغبة صادقة، وحتى يعزز مهاراته في لعبة الجوجيتسو، من خلال فهم ومعرفة القوانين، وحتى يرى مشاركة زملائه اللاعبين بطريقة مختلفة، تمكنه من الاستفادة سواء في التحكيم أو الممارسة، مؤكداً أنه حقق العديد من المكاسب، ويرى أنه اتخذ القرار الصائب عندما انضم إلى مجال التحكيم.

ورفض البطل الشاب أن يضع تركيزه على التحكيم أو اللعب، ذاكراً أنه يفكر في المستقبل بشكل جيد، ويرى نفسه لاعباً وحكماً أيضاً وقال: عمري 21 عاماً ولدي سنوات طويلة في النزالات كوني لاعباً وكذلك في التحكيم، حالياً تفكيري مزدوج، وبعد سنوات طويلة سأحدد.

اهتمام بالدراسة

وبجانب انشغاله بتطوير قدراته كونه لاعباً وحكماً في الجوجيتسو يمنح الحوسني دراسته الجامعية حقها من الاهتمام، مبيناً أنه يحرص على توزيع ساعات اليوم حتى يكون متوازناً في الرياضة والدراسة، ذاكراً أنه يتفرغ للدراسة خلال أيام الامتحانات، وفي فترة الإجازة يركز على الرياضة، بينما يعمل بتوازن، خلال العام الدراسي.

ويرى الحوسني أن رياضة الجوجيتسو أسهمت في تغيير حياته للأفضل بشكل كبير، مبيناً أنها أصبحت أسلوب حياة بالنسبة له، وساعدته كثيراً على تنظيم الوقت، ومنحته الثقة، مع العديد من المكاسب البدنية والصحية، مؤكداً أنه لا يتخيل نفسه حالياً بعيداً عن عائلة الجوجيتسو الكبيرة.

طموح

وأشار سلطان الحوسني إلى أنه يمتلك الكثير من الطموح، الذي يفرض عليه بذل المزيد من الجهد حتى يصل إلى أهدافه في الجوجيستو سواء كونه لاعباً أو حكماً، مبيناً أنه يسعى إلى نيل ذهبية بطولة العالم للمحترفين نوفمبر المقبل، وقبلها ذهبية غراند سلام أمريكا في سبتمبر، وقال: مع نهاية العام أتمنى أن أكون أفضل إماراتي في اللعبة، وفي مجال التحكيم أسعى لإدارة أكبر البطولات العالمية.

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