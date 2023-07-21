منتخبنا يحتفظ بلقب مونديال الجوجيتسو للعام الرابع

المصدر: أولان باتور - البيان

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نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو في المحافظة على لقب بطولة العالم للعام الرابع، خلال المنافسات التي أقيمت في العاصمة المنغولية أولان باتور بمشاركة أكثر من 40 دولة، وتربع أبطال وبطلات منتخبنا على عرش البطولة، محققين 14 ميدالية، بواقع 8 ذهبية، و4 فضية، وبرونزيتين، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات المشرفة للإمارات على صعيد رياضة الجوجيتسو، وشارك المنتخب برعاية «شركة مبادلة للاستثمار».

6 ميداليات بالختام

وتمكن لاعبو منتخبنا في اليوم الختامي من تحقيق 6 ميداليات ، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين، حيث فازت حمدة الشكيلي بذهبية وزن 48 كلغم، وشمّا الكلباني بذهبية وزن 63 كلغم، وذياب النعيمي بذهبية 56 كلغم، ومهدي العولقي بذهبية وزن 77 كلغم، بينما تمكن عمر السويدي وفراج العولقي من إحراز فضيتي 56 و77 كلغم على التوالي.

إهداء

وأهدى عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم سموهما المتواصل للرياضة والرياضيين، وحرص سموهما على الاستثمار في أبناء وبنات الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لمتابعة سموه الحثيثة لمشروع الجوجيتسو في الدولة، وحرص سموه على حضور تدريبات المنتخبات وتوجيهاته المتواصلة لضمان استدامة التميز.

تهنئة

وهنأ الهاشمي لاعبي المنتخب الوطني ولاعباته على تميزهم في المنافسات، وحرصهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة، واعتلاء منصات التتويج، حيث تم عزف السلام الوطني عدة مرات، لتعزز الإمارات مكانتها على قمة الهرم الرياضي العالمي برياضة الجوجيتسو، وتؤكد مكانتها رقماً صعباً في المعادلة الدولية، مشيراً إلى أن الجهازين الفني والإداري بذلا جهداً كبيراً مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وأن المعسكر التدريبي الذي أقيم في السويد حقق أهدافه، وظهرت نتائجه في تطور مستوى أداء اللاعبين واللاعبات خلال المنافسات، وقال: شهدت البطولة تحقيق العديد من المكاسب، خصوصاً فيما يخص المواهب الجديدة التي ظهرت وقدمت نفسها بشكل جيد، وكذلك التميز الواضح لبنت الإمارات، التي أثبتت من جديد أنها كلما توفر لها الدعم ومنحت الفرصة، أبدعت وأدهشت الجميع في كل المجالات، وأعتبر أن بلقيس عبدالله، وشما الكلباني، وحمدة الشكيلي قدوة لكل بنات الإمارات الراغبات في التحدي والتميز وإثبات الذات، خاصة أن تلك البطولة هي أقوى بطولات العالم في رياضة الجوجيتسو، ولا يفوتنا أن نهنئ أسر اللاعبين واللاعبات، ونثمن دورهم في دعم أبنائهم.

وأوضح الهاشمي أن دعم القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو ومنتسبيها وممارسيها يشكّل حجر الزاوية لكل نجاح إماراتي قاري أو عالمي، مؤكداً أن القيادة هي النموذج الملهم والقدوة لأبناء وبنات الوطن في رحلتهم نحو القمة، وأنه على ثقة بأن أبطال المنتخب وبطلاته يدركون أن القادم أفضل وأصعب ويحتاج للمزيد من التضحيات.

مشهد مميز

شهد اليوم الختامي لبطولة العالم نهائيين إماراتيين خالصين في وزني 56 و77 كلغم، في مشهد مميز، حيث جمع النزال الأول البطلين ذياب النعيمي وعمر السويدي، بينما جمع النزال الآخر الشقيقين مهدي وفراج العولقي، الأمر الذي أسهم في تعزيز غلّة الدولة من الميداليات الملونة.

وحول هذا الإنجاز، قال ذياب النعيمي، الفائز بذهبية وزن 56 كلغم: فخورون بهذا الإنجاز وبعزف السلام الوطني للإمارات في أكثر من مناسبة، ونجحنا في البناء على إنجازات زملائنا في اليومين الماضيين، لإكمال المشهد المميز في التتويج بلقب بطولة العالم والاحتفاظ به للعام الرابع على التوالي.

هدية

وقال مهدي العولقي، بطل العالم في وزن 77 كلغم: لا فرق في أن يكون الفائز في النهائي أنا أو أخي، فالفائز أولاً وأخيراً هو الوطن الذي يستحق هذه الفرحة الغامرة. وأضاف: تأهل 4 لاعبين إماراتيين إلى نهائيين في بطولة العالم دليل واضح على المكانة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو الإماراتية، بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة والمتابعة الحثيثة للاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وهذا الإنجاز هديتنا للوطن، ولهم جميعاً، ولشعب الإمارات.

لا وقت للراحة

وبعد أن حققت حمدة الشكيلي ذهبية وزن 48 كلغم، واعتلت منصة التتويج اليوم، قالت: سعادتي لا توصف بإهداء الإمارات هذه الميدالية الذهبية، التي تحققت بفضل الكثير من التضحيات والاستعدادات الجادة، برفقة زملائي في المنتخب، وكنّا نرغب في ترجمة الدعم الذي توفره لنا الدولة إلى إنجازات على أرض الواقع، واستثمار الجهد والتضحيات في المعسكر التدريبي الخارجي للحفاظ على القمة، وبعد تلك الفرحة لا وقت للراحة، لأن الاستحقاقات كثيرة، والبطولات متوالية في النصف الثاني من العام الجاري. وتوجهت الشكيلي بالشكر لكل من أسهم في دعم مسيرتها ومسيرة زميلاتها في البطولة، وخصّت بالذكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو والجهاز الفني، مؤكدة أن هدف بنت الإمارات على الدوام هو المركز الأول في أي بطولة تخوضها.

مكاسب عدة

وأثبتت البطلة شمّا الكلباني، الفائزة بذهبية بطولة العالم لوزن 63 كلغم، جدارتها العالمية، بعد تفوقها في معظم النزالات بالإخضاع، وقالت: أهدافنا واضحة منذ البداية، دخلنا أجواء البطولة متسلحين بأعلى درجات الإصرار والتركيز للاحتفاظ باللقب، وخرجنا بالعديد من المكاسب، فطموحنا لا حدود له، ونحن متعطشون للمزيد من الألقاب، هذا الإنجاز سيشكل حافزاً كبيراً لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ على القمة العالمية.

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