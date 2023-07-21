أبو بكر كمارا: «دبي لأصحاب الهمم» نموذجي

المصدر: دبي - البيان

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أشاد أبوبكر تيتي كمارا لاعب ليفربول السابق بالدور الكبير، الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم في تمكين هذه الفئة في المجتمع، وجهوده في تهيئتهم، من أجل الاندماج الكامل في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مما كان له المرود الإيجابي على مسيرتهم على الصعد كافة، واصفاً «دبي لأصحاب الهمم» بأنه ناد نموذجي وشامل.

جاء ذلك خلال زيارته لـ«دبي لأصحاب الهمم»، وحضوره جانباً من فعاليات النشاط الصيفي، بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة، حيث اطلع لاعب ليفربول السابق على مرافق «دبي لأصحاب الهمم»، ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية، وسعيه لتسخير كل الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم، التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وأعرب كمارا عن سعادته بما شاهد من فعاليات، مبيناً أن إرادة «أصحاب الهمم» مفخرة بما يقدمونه من مستويات رائعة، تؤكد الاهتمام الكبير، الذي تحظى به هذه الفئة من الإمارات، مبيناً أن مثل هذه النجاحات ليست من فراغ، وإنما هي نتاج طبيعي للاهتمام الكبير.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن حرص نجوم الرياضة في العالم على زيارة نادي دبي لأصحاب الهمم ولا سيما لاعبي كرة القدم له دلالات عديدة، من ضمنها أن الرياضة لا تعرف الحدود ولا التمايز، مما يؤكد مكانة دبي في ترسيخ مبادئ دمج «أصحاب الهمم» مع كل أطياف المجتمع، وتأكيد دور الرياضة المجتمعي، وتحديداً كرة القدم.

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