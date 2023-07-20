«حركة وصحة».. حملة «سيدات الدراجات»

المصدر: أبو ظبي - وام

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أعلن فريق الإمارات القابضة «ADQ»، فريق السيدات المحترف الأول بالإمارات، عن مشاركته في سباق طواف فرنسا للسيدات 2023، وإطلاق حملته «حركة وصحة»، لإحداث تغيير إيجابي في رياضة الدراجات، وفي صحة المرأة عالمياً.

وكشف الفريق عن قميص جديد مخصص للحملة سترتديه عضوات الفريق خلال مشاركتهن في طواف فرنسا للسيدات، والمقرر من 23 إلى 30 يوليو الحالي.

ويخوض الفريق طواف فرنسا للسيدات 2023 بسبع لاعبات هن: سيلفيا بيرسيكو، إيريكا ماجنالدي، كيارا كونسون، أوليفيا باريل، إليونورا جاسباريني، ألينا أمياليوسيك وليزي هولدن.

ويرمز القميص للقيم الرئيسية للفريق وهي التنوع وإتاحة الفرص؛ حيث يعكس الوحدة والدعم لرياضة الدراجات الهوائية للسيدات، ويظهر التزامه بقيادة التغيير الإيجابي فيها، كما يجسد تصميم القميص مبادئ التنوع والعدالة وتكافؤ الفرص للسيدات في هذه الرياضة، بألوان الفريق، ويعرض رسوماً تعبيرية تمثل السيدات، وتجسد التنوع النابض بالحياة لهن، ويسلط الضوء على التأثير الإيجابي الذي يمكن إحداثه على النساء حول العالم من قبل المعنيين بالرياضة، والمؤسسات العالمية ذات التأثير في قطاع الرياضة.

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