«أكاديمية نصر» و«وينرز كيو» بطلا «أمازون مينا ماسترز للرياضات الإلكترونية»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد فريق «أكاديمية نصر» من السعودية لقب مسابقة فالورانت ببطولة أمازون مينا ماسترز للرياضات الإلكترونية والتي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالشارقة، فيما فاز فريق «وينرز كيو»من السعودية بتحدي ليج أوف لاجندز.

نظم البطولة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، بالشراكة مع جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع «مينا تك» وشهدت منافسة أكثر من 3500 طالب من أكثر من 90 جامعة من الإمارات والسعودية والمغرب ومصر.

وتميزت الدورة بفتح أبوابها لعشاق الرياضات الإلكترونية لحضور النهائيات بشكل مباشر وتشجيع اللاعبين والتفاعل معهم، مع دعوة عدد من مؤثري التواصل والترفيه في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى بث عالمي مباشر مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية.

محفز

وقالت نجلاء المدفع، الرئيسة التنفيذية لـ«شراع»: هذه الألعاب أصبحت محفزاً للنمو والتمكين والإبداع، ومن خلال توفير منصة احترافية لعشاق الرياضات الإلكترونية، وتقدم استضافة فعاليات كبرى مثل بطولة أمازون مينا ماسترز للرياضات الإلكترونية للطلاب الجامعيين فرصة لتوجيه شغفهم نحو مسارات النمو، ممهدة الطريق أمامهم للتطور والتقدم في حياتهم الشخصية والمهنية والأكاديمية.

وأضافت: تأتي استضافة «شراع» للبطولة الأبرز من نوعها في المنطقة، تجسيداً لرؤيتها في دعم ورعاية الاقتصاد الإبداعي إذ تنامت شعبية الرياضات الإلكترونية التي يقدر أن يصل حجمها إلى 321 مليار دولار بحلول عام 2026 بين الطلاب الشباب الذين اعتمدوها وسيلة للتعبير الإبداعي والتميز والابتكار وسنواصل تعزيز التفكير الإبداعي لدى شبابنا وتوفير مساحات مجتمعية لهم، وإلهامهم المساهمة في تعزيز الاقتصاد الإبداعي في الإمارات والعالم العربي.

وقال ماريو بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا تك»: إن استضافة «شراع» للبطولة، فتحت أمام طلبة الجامعات فرصة التعارف والتنافس والتعلم والاستمتاع، إضافة إلى إبراز مهاراتهم أمام الجمهور والتفاعل مع المشجعين، وتؤكد هذه الخطوة التزامنا المساهمة في تعليم الطلاب وتدريبهم وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز