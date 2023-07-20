خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية

المصدر: البيان

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استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية، بمناسبة الفوز التاريخي الأخير للمنتخب الوطني لهوكي الجليد للرجال ببطولة كأس العالم لهوكي الجليد لعام 2023 "المستوى الثاني B"، التي عُقدت مبارياتها في تركيا.

وهنأ سموّه المنتخب الوطني لهوكي الجليد على ظهورهم المشرف وتحقيق بطولة كأس العالم، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً خلال مشاركاتهم المقبلة في المحافل الدولية كافة.

وأشاد سموّه بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي أظهره جميع اللاعبين، فضلاً عن جِدّيتهم وحرصهم الشديد على تحقيق هذا الفوز الرياضي غير المسبوق لدولة الإمارات، الذي يعطي دفعة قوية لأجيال جديدة من الرياضيين الإماراتيين. كما أشاد سموّه بالدور الكبير الذي يؤديه اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في اكتشاف وتدريب المواهب الرياضية من أبناء الوطن، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد ونادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

حضر هذا اللقاء معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ورئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وهامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إضافةً إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وموظفيه ولاعبي المنتخبات الوطنية لكل من سيدات هوكي الجليد والتزلج على المنحدرات الثلجية والتزلج الاستعراضي.

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