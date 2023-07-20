«حديث الذاكرة».. صور تستعرض تاريخ الفجيرة الرياضي

المصدر: الفجيرة - البيان

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افتتح الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، معرض «حديث الذاكرة» (صور من تاريخ الفجيرة الرياضي) الذي تنظمه برزة الرياضيين التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بمشاركة مختلف المؤسسات الرياضية في الإمارة، ويستمر لمدة يومين في مقر دار راشد للنشر بالفجيرة.

وتجول الشيخ عبدالله الشرقي في أروقة المعرض مطلعاً على الصور والمقتنيات القديمة التي تحكي تاريخ الرياضة في دولة الإمارات عموماً، وإمارة الفجيرة خصوصاً، والإنجازات الرياضية التي حققتها المؤسسات الرياضية في الإمارة.

ورافق الشيخ عبدالله الشرقي خلال الجولة المستشار أحمد بن علي الظنحاني، وخالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمستشار عبدالعزيز بوهندي مدير الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الكياني مدير برزة الرياضيين والمشرف العام على المعرض.

وتضمن برنامج المعرض، الذي قدمته المهندسة ناعمة الموح الأمين العام للجمعية، كلمة ألقاها سعيد الكياني مشرف عام المعرض، تلاها جلسة حوارية بعنوان «إضاءات رياضية» أدارها الدكتور حمد البقيشي، وشارك فيها سلطان سيف السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة سابقاً، والمستشار سعيد مبارك الزحمي، والكابتن ناصر علي محمد.

تكريم

وفي ختام حفل الافتتاح، كرم الشيخ عبدالله الشرقي ثلاث شخصيات رياضية، هم: القيادي الرياضي المستشار سعيد مبارك الزحمي، والحارس السابق لمرمى نادي الفجيرة الرياضي ناصر علي محمد، ولاعب منتخب الإمارات للتايكواندو الراحل عيد فيروز المسماري، وذلك تقديراً لإنجازاتهم ومسيرتهم الحافلة بالعطاء والمكتسبات الرياضية.

كما كرم الشيخ عبدالله المؤسسات والأفراد المشاركين في المعرض، تثميناً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في إنجاح فعاليات المعرض، وهي: هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ودار راشد للنشر، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونادي الفجيرة الرياضي الثقافي، ونادي العروبة الرياضي الثقافي، ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ونادي الفجيرة للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي الفجيرة للرماية والفروسية، وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وفريق عطاء التطوعي، والسادة: سلطان سيف السماحي، وخميس خلفان الكندي، وخلفان راشد الطنيجي، وعبدالله أحمد الدلي.

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