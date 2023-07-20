استقبال حافل لمنتخب «القوى البارالمبي» بعد التأهل إلى «باريس 2024»

المصدر: دبي - البيان

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حظيت بعثة منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم باستقبال حافل، لدى عودتها إلى أرض الدولة، بعد المشاركة في بطولة العالم لأصحاب الهمم «باريس 2023»، وإنجاز التأهل لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وكان في استقبال البعثة بالورود ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية وعضوي اللجنة الدكتور عبد الرزّاق بني رشيد وجمعة النعيمي.

وضمت بعثة المنتخب محمد الحمادي الحاصل على فضيتين في سباق الكراسي المتحركة 400 متر و800 متر، وذكرى الكعبي، ونوره الكتبي، وسارة الجنيبي، ومريم الزيودي، ومريم المطروشي، وأحمد نواد، ومحمد الكعبي، وبدر الحوسني، وأحمد الحوسني وأنصاف النعيمي.

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